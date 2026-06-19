सतना में इंजीनियर की दबंगई, बंदूक लेकर सरकारी कार्यों का सत्यापन

सतना। मझगवां जनपद में पदस्थ उपयंत्री (Sub Engineer) एसके समेले एक बार फिर विवादों में हैं। हालिया विवाद शासकीय कार्य के लिए फील्ड विजिट के दौरान रायफल लेकर जाने से जुड़ा है। ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों के मूल्यांकन के लिए जब वे जाते हैं तो अपने साथ रायफल लेकर जाते हैं। इस वजह से पंचायत के निवासियों में भय का माहौल बना हुआ है और वे बंदूक के भय से उनके पास अपनी समस्या लेकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित उपयंत्री की इस हरकर पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखा है।