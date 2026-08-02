मैहर जिले के कठहा हायर सेकंडरी स्कूल में बच्चों को दिखाई गई एडल्ट मूवी

विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि के लिए बकायदे विद्यालय प्रबंधन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। साथ ही विभाग की बिना किसी अनुमति के विद्यालय के अंदर किसी भी फिल्म का प्रसारण भी प्रतिबंधित है। इस पर एडल्ट ग्रेड फिल्म तो किसी भी स्थिति में स्कूल में नहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन संबंधित अतिथि शिक्षक ने न तो इसकी अनुमति प्राचार्य से ली और न ही किसी को इसकी सूचना दी। हद तो यह भी रही कि यहां पर पायरेटेड फिल्म का प्रसारण किया गया जो अपने आप में अपराध है।