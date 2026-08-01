Satna News: दम घुटने पर ऊपर चढ़ने लगा युवक, पैर फिसला और कुआं बन गया कब्रगाह

उचेहरा थाना प्रभारी सतीश मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुएं के भीतर जहरीली गैस होने के कारण किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ग्रामीणों के साथ शव निकालने की कोशिश विफल होने के बाद सतना से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। टीम ने शाम करीब छह बजे निरेंद्र सिंह का शव कुएं से बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भिजवा दिया गया। पुलिस के अनुसार, कुएं में जहरीली गैस बनने के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण एवं प्रदूषण विशेषज्ञों की टीम से जांच कराई जाएगी।