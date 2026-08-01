Satna News: ‘अपना नाम अच्छे से नहीं लिख पाती थी, इतना बड़ा लेटर कैसे लिख सकती है?’, शादी के 8 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत

घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को लेकर भी मृतका के पिता ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि आकांक्षा अपना नाम तक अच्छे से नहीं लिख पाती थी, तो ऐसे में वो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकती है। उन्होंने सुसाइड नोट की फोरेंसिक और हैंडराइटिंग जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं आकांक्षा के मायके पक्ष का ये भी आरोप है कि जब वे घटना की जानकारी मिलने पर ससुराल पहुंचे और सवाल उठाए तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। इस संबंध में भी उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। मृतका के पिता ने अपनी शिकायत में पति यादवेंद्र कचेर, ससुर रामलाल, सास आशा, जेठ आवेंद्र, जेठानी नीलम तथा देवर नागेंद्र पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। कोटर थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर किया है।