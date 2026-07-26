Satna news: पहले लापता, फिर घर से 500 मीटर दूर मिले 3 टुकड़े, उलझी नितिन की मौत की गुत्थी

Satna news: एमपी के सतना जिले में 9 साल के नितिन यादव की मौत का रहस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी बरकरार है। जंगल में तीन टुकड़ों में मिले बालक के क्षत-विक्षत शव को देखकर शुरुआत में जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई गई थी, जबकि परिजन लगातार हत्या की बात कह रहे थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि बालक की मौत जंगली जानवर के हमले से हुई या पहले उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया। ऐसे में मामले की गुत्थी और उलझ गई है। पुलिस ने फोरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी में तीन डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया था। रिपोर्ट के बाद अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।