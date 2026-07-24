दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सतना की सड़कों पर उतरे युवा

तख्तियों में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ नीट पेपर लीक में आत्महत्या करने वाले परिवारों को एक-एक करोड़ का मुआवजा, नीट पेपर लीक सहित एजुकेशन सिस्टम में बदलाव और दोषियों पर कार्रवाई की मांग प्रमुख थी। यह भी कहा गया कि जिन पुलिस कर्मियों ने बिना वर्दी के गुंडों की तरह बच्चों को पीटा है उन पर कार्यवाही की जाए और छात्रों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं। छात्रों का कहना था कि जब तक इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से उनका आंदोलन जारी रहेगा। मार्च के दौरान यातायात व्यवस्था सामान्य रही और पुलिस बल भी एहतियात के तौर पर तैनात रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कुमार संत कर रहे थे। शांति पूर्ण मार्च में आर्यन तिवारी, एडवोकेट आकाश, मो. आमिर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।