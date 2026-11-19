वर्ष 1999 में मध्यप्रदेश के सतना से पत्रकारिता की शुरुआत की। नवभारत में वर्ष 2010 तक कार्य किया। इस दौरान सेंट्रल डेस्क इंचार्ज की जिम्मेदारी संभालते हुए समाचार संपादन, प्रस्तुति और डेस्क प्रबंधन से जुड़े रहे। इसके बाद स्टार समाचार में सीनियर रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। वर्ष 2013 से पत्रिका के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में पत्रिका, सतना संस्करण में चीफ रिपोर्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। करीब 27 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और जनसरोकार से जुड़े विषयों पर लगातार रिपोर्टिंग की है। जमीनी स्तर की समस्याओं को सामने लाने के साथ तथ्यात्मक, दस्तावेज आधारित और खोजपरक पत्रकारिता पसंदीदा विषय है। सतना और विंध्य क्षेत्र की स्थानीय पत्रकारिता में लंबे अनुभव के कारण क्षेत्रीय मुद्दों की गहरी समझ और उसकी रिपोर्टिंग की खास पहचान है। संपर्क करें ramashankar.sharma@in.patrika.com