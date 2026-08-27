सरकारी अस्पताल में दोबारा इस्तेमाल हो रहे सिंगल यूज एंपुल

अस्पताल के निरीक्षण में व्यापक पैमाने पर गंदगी पाई गई। जहां तहां कचरा और अवांछित सामग्री फैली मिली। डस्टबिन सही नहीं थे। ज्यादातर में ऊपरी ढक्कन नहीं थे। जिसकी वजह से मख्खियां यहां से संक्रमण फैला रही थी। चिकित्सक ने सफाई दी कि सफाई व्यवस्था आउट सोर्स में है। वो हमारी नहीं सुनता। इस पर गोयल ने फटकार लगाई। कहा कि यह प्रबंधन की जिम्मेदारी है।नहीं सुनता की बहानेबाजी मत करिए। अस्पताल के पीछे की ओर निरीक्षण में पाया गया कि यहां बडे पैमाने पर यूज्ड सिरींज, इंजेक्शन पड़े है। गोयल ने कहा कि यह तो हेजार्ड्स श्रेणी में आता है। इनका प्रापर डिस्पोजल का प्रोटोकॉल है। यहां कैसे फेंक रखा है। इसी तरह पोस्टमार्टम कक्ष में बड़े पैमाने पर गंदगी थी और काफी बायोवेस्ट पड़ा था। इस पर गहरी नाराजगी जताई। कहा, आप लोग तो बोल रहे थे कि इसका डेली उठान होता है फिर यहां कैसे यह सब पड़ा हुआ है?