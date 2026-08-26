‘साहब हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी सड़क वापस दिलवा दो’, सतना में स्कूल के रास्ते पर दबंगों का कब्जा

ग्रामीणों के अनुसार खसरा 324, 330, 331 और 334 से गुजरने वाला यह सार्वजनिक मार्ग रघुनाथपुर मुख्य मार्ग को जोड़ता है। आरोप है कि शासकीय भूमि पर पट्टेदारों ने अवैध कब्जा कर धान बो दिया है। मुख्य व्यवसाय पशुपालन होने से इसी रास्ते से रोज 500 मवेशी भी गुजरते हैं। बच्चों का दाखिला 4 से 9 किलोमीटर दूर रामनगर, गौरैया और बहौरी के स्कूलों में है, लेकिन रास्ता बंद होने से पढ़ाई ठप पड़ गई है।