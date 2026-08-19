जहां तुलसी ने राम को देखा, वहीं आज भी सांस लेती है मानस की स्मृति

तुलसीदास की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि केवल राम की कथा लिखना नहीं थी। उन्होंने ऐसी भाषा चुनी जिसे सामान्य जन समझ सके। अवधी में लिखी रामचरितमानस ने रामकथा को घर-घर तक पहुंचाया। और चित्रकूट ने इस कथा को अपनी भौगोलिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा बना लिया। रामघाट के किनारे आज यहां तुलसीदास की प्रतिमा के सामने श्रद्धालु सिर झुकाते हैं। मानस मंदिर में रामकथा के दृश्य देखते हैं। कामदगिरि की परिक्रमा में मानस की चौपाइयां सुनाई देती हैं और दूसरी ओर सदियों पुरानी पांडुलिपियां इस बात की याद दिलाती हैं कि कभी इसी परंपरा को कागज पर उतारने के लिए कलम चली थी। तुलसी जयंती पर चित्रकूट की यही सबसे बड़ी पहचान है यहां तुलसीदास बीते हुए कवि नहीं लगते। वे प्रतिमा में हैं, पांडुलिपि में हैं, चौपाइयों में हैं और उस रामभक्ति में हैं, जो आज भी मंदाकिनी के किनारे उतनी ही सहजता से सुनाई देती है।