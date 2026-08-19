साइबर फ्रॉड का गढ़ बना भोपाल, बिजली बिल, सस्ता मकान और शेयर बाजार, ठगी के कई शिकार

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साइबर ठगी का हब बनता जा रहा है। यहां हर रोज लगभग आधा दर्जन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद एक बार फिर इन साइबरजालसाजों ने लोगों को झांसा देकर अलग-अलग ढंग से लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। इन जालसाज कहीं बिजली अपडेट करने के नाम पर ठग रहे हैं तो कहीं सस्ता मकान दिलाने के नाम पर तो कहीं शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लोगों से जालसाजी कर लाखों रुपए की साइबर धोखाधड़ी की जा रही है।