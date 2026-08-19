19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

साइबर फ्रॉड का गढ़ बना भोपाल, बिजली बिल, सस्ता मकान और शेयर बाजार, ठगी के कई शिकार

Cyber Fraud Hub Bhopal : साइबर पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद एक बार फिर इन साइबरजालसाजों ने लोगों को झांसा देकर अलग-अलग ढंग से लोगों को ठगी का शिकार बनाया है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 19, 2026

Cyber Fraud Hub Bhopal

Cyber Fraud Hub Bhopal (साइबर फ्रॉड का गढ़ बना भोपाल Photo Source- patrika)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साइबर ठगी का हब बनता जा रहा है। यहां हर रोज लगभग आधा दर्जन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद एक बार फिर इन साइबरजालसाजों ने लोगों को झांसा देकर अलग-अलग ढंग से लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। इन जालसाज कहीं बिजली अपडेट करने के नाम पर ठग रहे हैं तो कहीं सस्ता मकान दिलाने के नाम पर तो कहीं शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लोगों से जालसाजी कर लाखों रुपए की साइबर धोखाधड़ी की जा रही है।

एक मामले में अरेरा कॉलोनी से सामने आया, जहां रहने वाले 63 वर्षीय बुजुर्ग से बिजली का बिल अपडेट करने के नाम पर 70 हजार रुपए की ठगी की गई है। आरोपी ने खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताया और बिल जमा नहीं होने की बात कहकर बुजुर्ग को झांसे में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हबीबगंज थाना क्षेत्र की लाला लाजपतराय कॉलोनी निवासी बुजुर्ग के मोबाइल पर कुछ दिन पहले अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताया।

12 रुपए जमा करते ही खाते से 70 हजार साफ

आरोपी ने कहा, उनका बिजली बिल जमा नहीं हुआ है। बुजुर्ग ने जमा करने की बात कही तो आरोपी ने कहा- ऑनलाइन सिस्टम में भुगतान अपडेट शो नहीं कर रहा है। आरोपी ने बुजुर्ग से कहा- कंप्यूटर पर बिल अपडेट कराने उसके बताए खाते में केवल 12 रुपए जमा कर दें। बुजुर्ग ने जैसे ही 12 रुपए ट्रांसफर किए, कुछ ही देर में उनके बैंक खाते से दो बार में 70 हजार रुपए निकल गए। खाते से रकम कटने का मैसेज आने के बाद उन्हें ठगी का पता चला।

सस्ता मकान दिलाने के नाम पर ठगी

वहीं, शहर के अवधपुरी इलाके की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति से सस्ता मकान दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस सभी मामलों में मोबाइल नंबर, बैंक खातों और लेनदेन की जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

शेयर बाजार में निवेश का झांसा

बागसेवनिया थाना क्षेत्र के साकेत नगर में रहने वाले व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश से ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया गया। जालसाजों ने अलग - अलग तरीके से उससे 7 लाख 35 हजार रुपए जमा करा लिए। रकम वापस नहीं मिलने पर उसने पुलिस से शिकायत की।

ओटीपी पूछकर 50 हजार उड़ाए

टीटी नगर थाना क्षेत्र के चक्की चौराहे के पास रहने वाले व्यक्ति से क्रेडिट कार्ड का ओटीपी पूछकर 50 हजार 512 रुपए ठग लिए गए। ्र इसी तरह अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र के भीम नगर निवासी व्यक्ति के खाते से 2 लाख 74 हजार रुपए निकाल लिए गए।

कुर्सी पर तिरंगा डालकर बैठे अजयगढ़ CBMO, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

ये भी पढ़ें
Ajaygarh CBMO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 07:41 am

Published on:

19 Aug 2026 07:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / साइबर फ्रॉड का गढ़ बना भोपाल, बिजली बिल, सस्ता मकान और शेयर बाजार, ठगी के कई शिकार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में अगले चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा दांव, 1.14 लाख करोड़ का किया प्रावधान

bjp relies on ladli behna scheme for election victory in mp
भोपाल

Heavy Rain Alert MP : एमपी के 3 जिलों में मुसलाधार बारिश, 12 जिलों में अलर्ट, अगले 4 दिन सावधान

Heavy Rain Alert MP
भोपाल

bhopal news : मां के गुजारे के लिए दिनभर मेहनत करता था 15 साल का किशोर, इकलौता सहारा भी छिना

bhopal shyamla hills murder case
भोपाल

twisha case : बच्चा छीनकर ट्विशा को पागल बना देने की थी साजिश, सीबीआई ने खोला बड़ा राज

twisha sharma had given a hint of a mental breakdown
भोपाल

सागा ग्रुप के मुंबई-भोपाल ठिकानों पर ED Raid, निवेशकों से 10 हजार करोड़ का फ्रॉड

ED Raid
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.