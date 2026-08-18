कुर्सी पर तिरंगा डालकर बैठे अजयगढ़ CBMO, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था, जो अब जिलेभर में नाराजगी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि, राष्ट्रीय ध्वज देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। ऐसे में उसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित व्यवहार को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर वीडियो की सत्यता की जांच कराने और दोष पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।