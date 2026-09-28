28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पन्ना

पन्ना में लग्जरी कार में शराब की तस्करी, तीन युवक पकड़ाए, कट्टा और कारतूस भी मिले

Liquor Smuggling: पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा, 72 लीटर अवैध देशी शराब, 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद, सात लाख की कार जब्त।
2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Shailendra Sharma

Sep 28, 2026

Panna Liquor Smuggling

liquor smuggling baleno car, पुलिस ने कार से शराब तस्करी करते तीन आरोपियों को पकड़ा (Source-Patrika)

Panna Liquor Smuggling: मध्यप्रदेश के पन्ना में अवैध शराब और हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुनौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलेनो कार से 72 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 315 बोर का देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने कार में सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 40 हजार रुपए कीमत की शराब, हथियार और परिवहन में प्रयुक्त करीब सात लाख रुपए कीमत की बलेनो कार सहित कुल सामग्री जब्त की गई है।

मुखबिर से मिली सूचना

27 सितंबर की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में तीन व्यक्ति अवैध शराब लेकर गुनौर की ओर जा रहे हैं। सूचना में यह भी बताया गया था कि वाहन चालक के पास अवैध कट्टा है। सूचना की तस्दीक और कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी गुनौर उप निरीक्षक बलबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बराछ रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार बलेनो कार क्रमांक एमपी 35 जेड ए- 4759 आती दिखाई दी। पुलिस टीम को देखकर चालक ने वाहन भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया।

400 क्वार्टर देशी शराब जब्त

तलाशी लेने पर कार की डिग्गी में आठ पेटी देशी प्लेन शराब मिली। प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर थे। इस तरह कुल 400 क्वार्टर में करीब 72 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 40 हजार रुपए बताई गई है। वाहन चालक प्रिंस वर्मा की तलाशी लेने पर उसकी कमर के पीछे 315 बोर का देशी कट्टा मिला। कट्टे में एक जिंदा कारतूस लगा हुआ था। पुलिस ने प्रिंस वर्मा निवासी लखनपुर, आशीष पटेल निवासी झुमटा और अंकित सिंह यादव निवासी पडेरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 307/2026 में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम तथा धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जब्त सामग्री में शराब के अलावा करीब 4500 रुपए कीमत का कट्टा, 300 रुपए कीमत का जिंदा कारतूस और सात लाख रुपए कीमत की बलेनो कार शामिल है।

अंतिम संस्कार में जा रहा था परिवार, सामने से आ रहे ट्रक से टकराई बोलेरो, 5 लोगों की मौत

ये भी पढ़ें
chhatarpur accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 07:44 pm

Published on:

28 Sept 2026 07:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में लग्जरी कार में शराब की तस्करी, तीन युवक पकड़ाए, कट्टा और कारतूस भी मिले

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पन्ना चिता आंदोलन: ‘रात में पुलिस ने की मारपीट’, आदिवासियों ने लगाया आरोप, आमरण अनशन पर बैठे अमित भटनागर

panna chita andolan update
पन्ना

‘हमारे पैर गल रहे हैं, स्किन में बन रहे निशान’, पन्ना में केन-बेतवा प्रोजेक्ट के विस्थापितों का बिगड़ रहा स्वास्थ्य

Panna Chita Andolan
पन्ना

Ken Betwa Project: पन्ना में केन-बेतवा परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी, सूली सत्याग्रह शुरू

panna protest
पन्ना

दिन में रेकी, रात में चोरी: पन्ना में 17 लाख के माल के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार

Interdistrict Theft Gang
पन्ना

दोस्तों का साथ मिला तो चमकी किस्मत, पन्ना में 15 दिन की खुदाई में मिला 4.70 कैरेट का हीरा

panna diamond found
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.