पन्ना में लग्जरी कार में शराब की तस्करी, तीन युवक पकड़ाए, कट्टा और कारतूस भी मिले

तलाशी लेने पर कार की डिग्गी में आठ पेटी देशी प्लेन शराब मिली। प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर थे। इस तरह कुल 400 क्वार्टर में करीब 72 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 40 हजार रुपए बताई गई है। वाहन चालक प्रिंस वर्मा की तलाशी लेने पर उसकी कमर के पीछे 315 बोर का देशी कट्टा मिला। कट्टे में एक जिंदा कारतूस लगा हुआ था। पुलिस ने प्रिंस वर्मा निवासी लखनपुर, आशीष पटेल निवासी झुमटा और अंकित सिंह यादव निवासी पडेरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 307/2026 में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम तथा धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जब्त सामग्री में शराब के अलावा करीब 4500 रुपए कीमत का कट्टा, 300 रुपए कीमत का जिंदा कारतूस और सात लाख रुपए कीमत की बलेनो कार शामिल है।