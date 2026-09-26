छतरपुर में बोलेरो-ट्रक की टक्कर में अब तक 4 लोगों की मौत

मातगुवां थाना क्षेत्र के ग्राम चौका के पास शनिवार को शाम साढे चार बजे तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। सभी मृतक बिजावर के रहने वाले और एक ही परिवार से बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार बोलेरो क्रमांक एमपी 16 सी 5882 में सवार लोग बिजावर से बगौता की ओर अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। ग्राम चौका के पहले एडिफाइ स्कूल के सामने सागर की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक से बोलेरो की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग वाहन में फंस गए।