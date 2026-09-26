Gwalior Accident: दोस्त से आखिरी मुलाकात, लौटते वक्त ट्रक ने मारी टक्कर, इकलौते बेटे की मौत

भिंड के गोहद के रहने वाला 17 वर्षीय लवकुश धवल शुक्रवार शाम को अपने दोस्त प्रशांत कुमार के साथ बाइक से बड़ागांव के पास खुरैरी में एक अन्य दोस्त से मिलने गया था। शाम को दोस्त से मिलने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में खुरैरी चौराहे के पास पीछे से आ रहे ट्रक (नंबर RJ 11-GB 2235) ने तेज रफ्तार में बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही लवकुश और दोस्त प्रशांत दोनों ही बाइक सहित रोड पर गिर पड़े और लवकुश ट्रक के नीचे आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रशांत को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।