सीए से 21 करोड़ की साइबर ठगी में ढाबा संचालक गिरफ्तार, 5 हजार में बेचा था बैंक खाता

ग्वालियर। चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से निवेश के नाम पर हुई 21 करोड़ 5 लाख 92 हजार रुपए की साइबर ठगी की जांच में स्टेट साइबर सेल ने धार के पीथमपुर से एक ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना सेविंग बैंक खाता महज 5 हजार रुपए में साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। इसी खाते में सीए से ठगी गई रकम में से 9 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। पुलिस ने ट्रांजेक्शन की कड़ी जोड़ते हुए पीथमपुर निवासी राहुल मालीवाड़ (32) को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस खाते का सौदा कराने वाले एजेंट की तलाश कर रही है।