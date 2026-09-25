शादी का झांसा देकर युवती का तीन साल तक शोषण, निजी फोटो वायरल किए; दूसरे मामले में गहने लेकर भागा युवक

ग्वालियर। शहर में शादी का झांसा देकर महिलाओं के शोषण और धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में युवती ने दूर के रिश्तेदार पर शादी का वादा कर करीब तीन साल तक शारीरिक शोषण करने और बाद में निजी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे मामले में एक शादीशुदा महिला ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और उसके गहने व जरूरी दस्तावेज लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।