Gwalior Fake passport: फर्जी पासपोर्ट से थाईलैंड, मलेशिया, जापान घूम चुके संदिग्ध, जालसाजों के खेल में फंसा प्रशासन

Gwalior news: फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाकर फरार 66 बांग्लादेशी घुसपैठियों में से 13 आरोपियों पर एसटीएफ ने 20-20 हजार रुपए का इनाम किया है। सभी आरोपी सिस्टम को धोखा देकर पासपोर्ट बनवाने में अहम कड़ी रहे हैं। मध्यप्रदेश में इनके स्पीलर सेल का बड़ा नेटवर्क पता चला है। जिसने घुसपैठियों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी और आधार कार्ड बनवाने से लेकर पुलिस से साठगांठ कर इन पर सत्यापन की मुहर लगवाई है। डबरा में इस नेटवर्क ने 30 दिन में ही 17 घुसपैठियों के पासपोर्ट बनवाए थे। इन लोगों ने किस तरह आखों में धूल झोंकी थी अब प्रशासन की चार टीमें जन्म प्रमाण, मूल निवासी और आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में संदिग्धों को तलाश रही है।