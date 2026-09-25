MP में मिलावटखोरों पर कार्रवाई की खुली पोल, 20.67 करोड़ का लगा जुर्माना, वसूले सिर्फ 6.74 करोड़

वसूली का यह आंकड़ा कुल पेनल्टी का एक-तिहाई करीब 32.6 फीसदी भी नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये आंकड़े एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में पेश किए हैं। जांच और जब्ती की प्रक्रिया में खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाहियां मिलावटखोरों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। लंबे समय तक यह कार्रवाई से बचे रहते हैं। जब व्यापारी जिला कोर्ट में एडीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करते हैं, तो विभाग की कमजोर कागजी कार्रवाई और लचर पैरवी की वजह से केस टिक नहीं पाते। नतीजा यह निकल रहा है कि कोर्ट में अपील के दौरान लाखों रुपए के जुर्माने घटकर 40 हजार रुपए से भी नीचे आ रहे हैं, जिससे मिलावटखोर बेखौफ होकर बच निकलते हैं।