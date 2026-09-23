योगासन के मैदान में दिखा खिलाड़ियों का दम, अब जयपुर में मप्र का प्रतिनिधित्व करेंगे विजेता

ग्वालियर. योगासन में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और संतुलन का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश एमेच्योर योगा एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 25वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। दो दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 250 से अधिक योग साधकों और खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 20 और 21 सितंबर को राष्ट्रउत्थान न्यास संघ कार्यालय परिसर, लश्कर में किया गया। दो दिनों तक बालक-बालिका, पुरुष और महिला वर्ग के अलग-अलग आयु समूहों में योगासन के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने योगासन की विभिन्न विधाओं में लचीलापन, संतुलन, एकाग्रता और शारीरिक नियंत्रण का प्रदर्शन किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को आगामी 51वीं राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।