योगासन के मैदान में दिखा खिलाड़ियों का दम, अब जयपुर में मप्र का प्रतिनिधित्व करेंगे विजेता

चयनित खिलाड़ी जयपुर में होने वाली 51वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेंगे मप्र का प्रतिनिधित्व, विभिन्न आयु वर्गों में हुए मुकाबले
ग्वालियर. योगासन में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और संतुलन का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश एमेच्योर योगा एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 25वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। दो दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 250 से अधिक योग साधकों और खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 20 और 21 सितंबर को राष्ट्रउत्थान न्यास संघ कार्यालय परिसर, लश्कर में किया गया। दो दिनों तक बालक-बालिका, पुरुष और महिला वर्ग के अलग-अलग आयु समूहों में योगासन के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने योगासन की विभिन्न विधाओं में लचीलापन, संतुलन, एकाग्रता और शारीरिक नियंत्रण का प्रदर्शन किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को आगामी 51वीं राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
बालिका वर्ग में गुरकीरत, एंजेल शर्मा, अनन्या, वैष्णवी भदौरिया, अनन्या सिंह, तनुष्का बड़े, कमलेश शाक्य, कमलेश कुशवाह, बबीता कुशवाह, विनीता राजपूत और कमलेश सिकरवार ने अपने-अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। इसी तरह बालक एवं पुरुष वर्ग में दिव्यांश बाथम, हितेश नागर, हर्षवर्धन, संजय कुशवाह, समर्थ पवार, हिमांशु दुबे, विवेक गुप्ता, राजेश कुशवाह और डॉ. वीरेन्द्र वर्मा अपने-अपने वर्ग में विजेता रहे। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 51वीं राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 6 अक्टूबर तक जयपुर, राजस्थान में किया जाएगा। राज्य प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश की ओर से मैदान में उतरेंगे। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मध्य प्रदेश योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष रमन कुमार, अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और प्रदेश सचिव भूपेंद्रकांत सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराने के साथ योगासन खेल को प्रदेश में बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ियों की भागीदारी ने योगासन के प्रति बढ़ती रुचि को भी सामने रखा। चयनित सभी खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश एमेच्योर योगा एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों एवं योग प्रेमियों ने हार्दिक बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्णिम सफलता शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
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