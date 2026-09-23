‘मुझे तुमसे शादी नहीं करनी बस…’, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूजा ने जबलपुर के कारोबारी से बढ़ाईं नजदीकियां

Jabalpur Businessman Blackmail Case: मध्यप्रदेश के जबलपुर में कारोबारी सार्थक सिंह को ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपये की डिमांड करने वाली पूजा रैदास जेल की सलाखों के पीछे है। करीब एक साल पहले एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में हुई मुलाकात के बाद कैसे पूजा रैदास ने कारोबारी को स्टेप बाय स्टेप अपने जाल में फंसाया, उसकी परतें सामने आनी शुरू हो गई हैं। पूजा को बीते रविवार की रात पुलिस ने होटल कदम ट्री से गिरफ्तार किया था और उसके पास से ढाई लाख रुपये नकद भी बरामद किए थे, ये पैसे पूजा ने कारोबारी सार्थक सिंह से ब्लैकमेल कर लिए थे। जानिए कैसे पूजा ने कारोबारी को अपने जाल में फंसाया।