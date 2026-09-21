Jabalpur Honeytrap: होटल में पकड़ाई पूजा को भेजा गया जेल, कारोबारी को ब्लैकमेल कर मांगे थे 10 लाख रुपये

रविवार रात में जबलपुर शहर के दमोह नाका क्षेत्र में स्थित कदम ट्री होटल के एक कमरे से युवती पूजा रैदास रोहणी को पुलिस ने पकड़ा था। ग्वारीघाट निवासी रियल स्टेट कारोबारी सार्थक सिंह ने पूजा रैदास के खिलाफ ब्लैकमेल करने की शिकायत कुछ दिन पूर्व पुलिस में दर्ज कराई गई थी। शिकायत में सार्थक सिंह ने बताया था कि पूजा उन्हें हनीट्रैप में फंसाकर पीछा छुड़ाने के नाम पर पिछले दो महीने से 10 लाख रुपये देने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। बातचीत में 7 लाख रुपये में सौदा तय हुआ है, इस शिकायत के बाद पुलिस ने फरियादी सार्थक सिंह के जरिए पूजा को फोन कर पहली किस्त के तौर पर ढाई लाख रुपये लेने के लिए बुलवाया और होटल में रुपये लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा था।