Katni Spa Center Raid: स्पा सेंटर पर पुलिस की बड़ी रेड, 5 युवक और 10 युवतियां पकड़े गए

शहर के बरगवां में संचालित स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियां होने की सूचनाएं पुलिस की मिली थीं। इनके आधार पर पुलिस ने रविवार शाम को दो स्पा सेंटरों पर छापे मारे। नेचुरल थाई स्पा सेंटर पर जब पुलिस ने रेड मारी तो वहां अफरातफरी मच गई। स्पा सेंटर में मौजूद युवक-युवतियां भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। पुलिस ने यहां से पांच युवक और पांच युवतियों को पकड़ा है। वहीं दूसरे आवा स्पा सेंटर पर छापे के दौरान 5 युवतियां पकड़ी गई हैं। पकड़े गए युवक-युवतियों को पुलिस थाने लेकर पहुंची है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात भी सामने आई है।