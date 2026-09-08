दिल्ली हादसा: कटनी के अक्षत ने देख ली थी बिल्डिंग की दरार, 7 जानें बच सकती थीं पर मालिक नहीं माना

PG Collapse : देश की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग ढहने से अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 5 छात्र भी हैं। एमपी के कटनी के रहनेवाले अक्षत की भी जान चली गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है। अक्षत PGDAV कॉलेज में B.Com की पढ़ाई कर रहा था। दोस्त और परिजनों के मुताबिक उसने बिल्डिंग में दरार देख ली थी जिसकी शिकायत भी कर दी थी। इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और 5 मंजिला पीजी आखिरकार गिर गई। इसी के साथ कई परिवार उजड़ गए। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने अक्षत यादव की मृत्यु पर शोक जताते हुए सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।