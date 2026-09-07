Delhi Building Collapse: बेहतर भविष्य का सपना लेकर दिल्ली गए थे अक्षत, हादसे के बाद सदमे में यादव परिवार

परिचितों ने बताया कि अक्षत पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रहे थे। परिवार को उनसे काफी उम्मीदें थीं और वे उच्च शिक्षा हासिल कर बेहतर भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रविवार को सत्य निकेतन में हुए हादसे ने परिवार के इन सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद अक्षत को गंभीर रtप से घायल हालत में मलबे से निकाला गया था और अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद अक्षत को बचाया नहीं जा सका। बाद में शवों की शिनाख्त के दौरान अक्षत की पहचान हुई।