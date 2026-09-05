कटनी कलेक्टर कोर्ट का बड़ा फैसला, विस्टा सेल्स पर 27.44 करोड़ का जुर्माना लगाया

स्टॉक में इतने बड़े अंतर के बाद फर्म से रेत के विक्रय और परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। विशेष रूप से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि भंडारण स्थल से इतनी बड़ी मात्रा में रेत किस प्रक्रिया के तहत बाहर गई। इसके लिए अभिवहन पास सहित आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करना था। फर्म की ओर से अपने पक्ष में विभिन्न तर्क दिए गए और जांच की तकनीकी व प्रक्रियात्मक त्रुटियों का भी उल्लेख किया गया। हालांकि कलेक्टर न्यायालय ने माना कि इन तर्कों से 1,46,362 घन मीटर के स्टॉक अंतर का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। न्यायालय ने यह भी माना कि यदि रेत का वैध विक्रय या परिवहन हुआ था तो उसके समर्थन में परिवहन दस्तावेज, अभिलेख और अन्य वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे। फर्म इनका पर्याप्त प्रमाण देने में असफल रही।