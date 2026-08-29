फरार नेहा पच्चीसिया पर 10 हजार का इनाम, दर- दर भटक रहीं पूर्व सीएसपी, पीछे पड़ी पुलिस

Neha Pachisia : कटनी की पूर्व सीएसपी (नगर पुलिस अधीक्षक) नेहा पच्चीसिया अब गिरफ़्तारी से बचने के लिए दर—दर भटक रहीं हैं। पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कभी पुलिस अफसर के रूप में कानून-व्यवस्था संभालने वालीं पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया अब खुद पुलिस से भाग रही हैं। बहुचर्चित जमीन सौदा कांड में एफआइआर दर्ज होने के बाद पूर्व सीएसपी समेत तीनों आरोपी फरार हैं। एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी की गिरफ़्तारी पर 10 हजार का इनाम घोषित किया है। विदेश भागने की आशंका को देख लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। एसआइटी और पुलिस टीमों ने कार्रवाई तेज कर दी है। संभावित ठिकानों पर दी जा रही दबिश के दौरान आरोपियों के मकानों पर ताले मिले हैं।