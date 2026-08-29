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फरार नेहा पच्चीसिया पर 10 हजार का इनाम, दर- दर भटक रहीं पूर्व सीएसपी, पीछे पड़ी पुलिस

Former CSP Neha Pachisia : जिस थाने को चलाती थीं, उसी से बचने फरार पूर्व सीएसपी, जमीन सौदा कांड में घोषित हुआ इनाम, नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपी 'वांटेड', जमीन सौदेबाजी कांड में गिरफ़्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने घोषित किया
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कटनी

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deepak deewan

Aug 29, 2026

Former CSP Neha Pachisia :

फरार पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर 10 हजार का इनाम -image नेहा पचीसिया source - neha pachisia instagram

Neha Pachisia : कटनी की पूर्व सीएसपी (नगर पुलिस अधीक्षक) नेहा पच्चीसिया अब गिरफ़्तारी से बचने के लिए दर—दर भटक रहीं हैं। पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कभी पुलिस अफसर के रूप में कानून-व्यवस्था संभालने वालीं पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया अब खुद पुलिस से भाग रही हैं। बहुचर्चित जमीन सौदा कांड में एफआइआर दर्ज होने के बाद पूर्व सीएसपी समेत तीनों आरोपी फरार हैं। एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी की गिरफ़्तारी पर 10 हजार का इनाम घोषित किया है। विदेश भागने की आशंका को देख लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। एसआइटी और पुलिस टीमों ने कार्रवाई तेज कर दी है। संभावित ठिकानों पर दी जा रही दबिश के दौरान आरोपियों के मकानों पर ताले मिले हैं।

पुलिस अफसर के रूप में जिनपर कटनी की कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी अब नेहा पच्चीसिया को उसी पुलिस से बचने के लिए यहां वहां भागना पड़ रहा है। बहुचर्चित सीएसपी जमीन सौदा कांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व सीएसपी समेत तीनों आरोपी फरार हैं। मामले में नेहा पच्चीसिया के साथ क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी आरोपी हैं। एसआईटी और पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए।

एसआईटी को आरोपियों के मकानों पर ताले मिले

गत दिवस कटनी पहुंची एसआईटी को आरोपियों के मकानों पर ताले मिले थे। मारूफ के घर पर तो कई दिनों से ताला बंद बताया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने अब तीनों की गिरफ़्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इनाम की घोषणा के साथ ही पुलिस ने आरोपियों को पकडऩे के लिए अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है।

संभावित ठिकानों पर तलाश बढ़ाई

जमीन सौदा प्रकरण में नाम आने के बाद पूर्व सीएसपी की भूमिका जांच के दायरे में आई। विभागीय जांच के बाद मामला थाने तक पहुंचा और एफआईआर दर्ज हुई। अब स्थिति यह है कि जिस पुलिस विभाग में नेहा पच्चीसिया अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, वही पुलिस उनकी अरेस्टिंग के लिए दबिश दे रही है। पुलिस ने इसके लिए इनाम घोषित करने के साथ ही प्रदेश के अलग-अलग संभावित ठिकानों पर तलाश बढ़ा दी है। आरोपियों के संपर्कों और आवाजाही की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

प्रकरण कन्हवारा की जमीन के कथित सौदे से जुड़ा है। शिकायत और जांच में आरोप है कि करीब 82.86 लाख रुपए की गाइडलाइन कीमत वाली जमीन की रजिस्ट्री महज 18.20 लाख रुपए में कराई गई।

सीसीटीवी में कैद हुई करतूतें, नेहा पच्चीसिया के राज जानने फुटेज खंगाल रही पुलिस

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Updated on:

29 Aug 2026 07:27 am

Published on:

29 Aug 2026 07:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / फरार नेहा पच्चीसिया पर 10 हजार का इनाम, दर- दर भटक रहीं पूर्व सीएसपी, पीछे पड़ी पुलिस

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