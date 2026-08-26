29 अगस्त तक अटकी रहेंगी नेहा पच्चीसिया की सांसें, कोर्ट ने और बढ़ाई मुश्किलें

Neha Pachisia : कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया की सांसें 29 अगस्त तक अटकी रहेंगी। कोर्ट ने उनकी अ​ग्रिम जमानत याचिका पर ​फैसले के लिए यही दिन मुकर्रर किया है। तब तक नेहा पच्चीसिया पर गिरफ़्तारी की तलवार लटकी रहेगी। वे अभी फरार हैं। तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया और उनके करीबी बताए जा रहे क्षितिजराज बारापात्रे की अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायालय में बहस पूरी नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई पर सभी की नजर है। वहीं जेल में बंद आरोपियों को सुरक्षा कारणों से दूसरी जेल भेजे जाने के न्यायालयीन निर्देश के बाद मामले में सुरक्षा व्यवस्था भी जांच का अहम हिस्सा बन गई है। पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर भ्रष्टाचार मामले में एफआइआर हुई थी। इसके बाद सीएम मोहन यादव के सख्त रुख पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।