Indore News: पत्नी के शव को सीने से लगाकर रोता रहा पति, परिजन को फोन कर कहा- ‘जल्दी आ जाओ, रेखा नहीं रही’

हादसे के बाद पति मनीराम ने किसी तरह पत्नी के शव को सड़क के किनारे ले गया और उसे गोद में रखकर सीने से लपेटकर रोता रहा। पति मनीराम ने रोते हुए परिजनों को फोन कर हादसे के बारे में बताया। हादसे की सूचना राहगीरों ने तेजाजी नगर पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पत्नी के शव को सीने से लपेटकर रोते हुए पति को जिसने भी देखा वो भावुक हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन व महिला के मायकेपक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।