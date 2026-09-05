Indore Crime: ‘तुम्हें घर से निकलवा दूंगी…’, ये बात सुन खुद को रोक नहीं पाई जेठानी, फिर टंकी में मिली वंदना

Indore Crime News:इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र वंदना पटेल के निधन के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ लिया है। नवविवाहिता वंदना पटेल मामले में पुलिस ने उसकी जेठानी पार्वती पटेल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि, गुरूवार दोपहर को वंदना घर की टंकी में 'संदिग्ध परिस्तिथियों' में मिली थी। मामले को लेकर पुलिस ने मृतका वंदना पटेल के पति रूपेंद्, जेठ भूपेंद्र और जेठानी पार्वती से एक-एक कर पूछताछ की थी। शुक्रवार को पुलिस द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ के बाद पार्वती ने जुर्म कबूल लिया था। शनिवार दोपहर तक आरोपी पार्वती पटेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी होने के बाद शाम तक पता चलेगा कि पार्वती को पुलिस रिमांड में लेगी या उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।