एमपी के सहकारिता विभाग में अधिकारी का सुबह 11 बजे प्रमोशन, शाम 5 बजे रिटायरमेंट

सुबह 11 बजे ज्वाइनिंग लेने पहुंचे सुरेश सांवले को तत्कालीन ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने चार्ज सौंपा और फिर उनका पूरा दिन मुख्य रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय व सामान्य बातचीत में गुजरा। बिना कोई सरकारी काम किये हुए ही शाम के 5 बज गए और सुरेश सांवले का रिटायरमेंट का वक्त हो गया। इस तरह से करीब 6 घंटे के लिए ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनकर सुरेश सांवले रिटायर हो गए। इस दौरान उन्होंने कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया। सुरेश सांवले मूल रूप से मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के रहने वाले हैं और 2016 से 2020 तक इंदौर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहे हैं। बड़वानी और सेंधवा में भी वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहे हैं। 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद वो विभाग से रिटायर हुए।