राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए घर-घर जाकर किया जाएगा ‘जेन-जी’ का रजिस्ट्रेशन, 1 लाख स्टूडेंट का है टारगेट

Indore news: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एमपी के इंदौर में 12 सितंबर को होने वाला छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब 19 सितंबर को होगा। नेहरू स्टेडियम न मिलने पर अब कार्यक्रम रीजनल पार्क के सामने खाली जमीन पर होगा, जिस पर तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी के कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ाने के पीछे तैयारी करने को लेकर समय लगना बताया जा रहा है। इधर, राहुल गांधी के इंदौर आने पर कांग्रेस पूरी ताकत से लग गई है ताकि कार्यक्रम में जेन-जी की टारगेट के हिसाब से भीड़ जुट जाए। इसके लिए जहां कांग्रेसी घर-घर जाकर जेन-जी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं कल एक ही विषय को लेकर दिनभर हुई अलग- अलग बैठकों में कांग्रेस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।