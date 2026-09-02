Indore news: भाजपा में बढ़ी हलचल, 10 दिन में पूरी होंगी बची हुई सारी नियुक्तियां

Indore news: मध्यप्रदेश के ओरछा में प्रदेश भाजपा की पहली कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी हो गए हैं। अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बोल दिया है कि जिन जिलों में नगर कार्यकारिणी सदस्य, मोर्चा में पदाधिकारी और प्रकोष्ठों में संयोजकों की नियुक्ति नहीं हुई है उन सभी की घोषणा दस दिन के अंदर कर दी जाए। इसके साथ इंदौर में भी हलचल तेज हो गई है, जिसमें कुछ नियुक्ति हो सकती है। कुछ महीनों बाद स्थानीय निकाय के चुनाव का आगाज हो जाएगा। उससे पहले भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त और मजबूत करना चाहती है। इसके चलते संगठन की नियुक्तियों पर फोकस किया जा रहा है।