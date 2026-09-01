Viral Infection : इंदौर के बदले मौसम में बढ़ा वायरल, 103 डिग्री पहुंच रहा बुखार, जानें डॉक्टर की सलाह

Indore News : मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि, शहर में सर्दी - जुकाम, खांसी और तेज बुखार के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई मरीजों में वायरल फीवर के साथ फेफड़ों में संक्रमण और निमोनिया जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। खासकर बुजुर्ग, छोटे बच्चे और शुगर, बीपी और ह्रदय संबंधी बीमारी से पीड़ित मरीजों में ये संक्रमण तेजी से पहुंच रहा है।