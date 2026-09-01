तमिलनाडु सीएम थलापति विजय की फाउंडेशन बनाकर मांगी जा रही मदद, एमपी में ठगी का नया खेल

Indore News : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के नाम पर मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन ठगी का नया तरीका सामने आया है। सोशल मीडिया पर उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर फर्जी पेज बनाए गए हैं। इन पेजों के जरिए लोगों को मुख्यमंत्री के फाउंडेशन से आर्थिक मदद, सब्सिडी और बैंक खाते में राशि जमा कराने का झांसा दिया जा रहा है। मामले में करीब आधा दर्जन लोगों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। पुलिस ने शिकायतों को जांच में शामिल कर पेज और उससे जुड़े मोबाइल नंबरों की पड़ताल शुरू कर दी है।