Indore news: ‘चूहे न काट लें…’, फर्स्ट एसी में दौड़ते रहे चूहे, रात भर 5 महीने की बच्ची लेकर बैठी रही महिला

Indore news: ट्रेन में चूहे के काटने की घटनाओं के बाद रेलवे भले ही पेस्ट कंट्रोल और चूहों पर नियंत्रण के दावे कर रहा हो, लेकिन ट्रेनों में चूहों का आतंक कम होता नजर नहीं आ रहा। इंदौर-पुणे के बीच चलने वाली ट्रेन में सफर कर रही एक महिला यात्री ने चूहों की उछल-कूद से परेशान होकर शिकायत की है। महिला का कहना है कि वह फर्स्ट एसी में सफर कर रही हैं और उनके साथ करीब पांच माह की बच्ची भी है। ऐसे में लगातार घूम रहे चूहों से बच्ची की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। महिला यात्री के मुताबिक ट्रेन के एसी डक्ट और कोच के दूसरे हिस्सों में चूहों ने जैसे अपना ठिकाना बना लिया है। रात के समय चूहे लगातार इधर-उधर दौड़ते और उछल-कूद करते दिखाई दे रहे हैं।