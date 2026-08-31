महिलाओं के लिए खुशखबरी: ‘महिला बाइक राइडर’ तैयार करेगा ITI इंदौर, मिलेगी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही को लेकर इंदौर से प्रदेशव्यापी पहल की तैयारी है। ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी में सफर के दौरान सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच इंदौर संभागीय आइटीआइ महिला बाइक राइडर तैयार करने की योजना बना रहा है, जो आगे चलकर पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित सवारी का विकल्प बन सकेगी। इसके लिए आइटीआइ ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और निजी कंपनियों के साथ एमओयू की तैयारी है। योजना में ड्राइविंग के साथ महिला राइडरों को यात्री सुरक्षा, जीपीएस, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिससे यात्रा के समय महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित फील हो।