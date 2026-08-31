3000 कब दिए जाएंगे, एमपी में नई लाड़ली बहनों के लिए पंजीयन कब शुरू होंगे? सरकार से मांगा जवाब

पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'प्रदेश कार्यसमिति बैठक के बाद, प्रदेश भाजपा से सूबे की जनता पूछ रही है! कर्ज बढ़ रहा है, भाजपा का समाधान क्या है? अपराध बढ़ रहे हैं, कानून-व्यवस्था पर आत्ममंथन क्यों नहीं? करप्शन-कमीशनखोरी पर, भाजपा का "आपराधिक" मौन क्यों है? युवा नौकरी मांग रहा है! भाजपा बेशर्मी से Gen-Z से वोट मांग रही है! मप्र का किसान संकट में है! उसकी आय, फसल, लागत पर चर्चा क्यों नहीं? महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं! BJP उनकी सुरक्षा पर संकल्प क्यों नहीं लेती? एमपी की जनता बहुत परेशान है! निर्लज्ज भाजपा चुनावी रोडमैप बना रही है! प्रदेशवासियों, आज भाजपा की कार्यसमिति ने तय किया कि 2028 का चुनाव कैसे लड़ना है! जबकि मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, 2026 में प्रदेश कैसे बचाना है?