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3000 कब दिए जाएंगे, एमपी में नई लाड़ली बहनों के लिए पंजीयन कब शुरू होंगे? सरकार से मांगा जवाब

Ladli Behna Yojana : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर लाड़ली बहनों का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। योजना को लेकर सरकार से कई सवालों पर जवाब भी मांगे।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Aug 31, 2026

Ladli Behna Yojana

लाड़ली बहना योजना को लेकर जीतू पटवारी का सरकार से सवाल (फोटो सोर्स: Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर लाड़ली बहनों के साथ अन्याय करने और उनका भरोसा तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने मांग की कि, भाजपा सरकार स्पष्ट करे कि, लाड़ली बहनों को 3,000 रुपए प्रतिमाह की दर से राशि कब से दिए जाएंगे और नई पात्र बहनों के लिए पंजीयन कब शुरू किया जाएगा।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आगे ये भी कहा कि, प्रदेश की लाड़ली बहनें भाजपा सरकार से अपने उस वादे का जवाब मांग रही हैं, जो चुनाव से पहले किया था। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहनों से 3,000 प्रतिमाह देने का वादा किया था। आज बहनों के खातों में किस्त 1,500 पर ही अटकी है। सरकार अब उन वादों पर बात करने से भी बच रही है। पटवारी ने आगे पूछा कि, क्या भाजपा के लिए बहनों का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा सिर्फ चुनाव तक सीमित है?

चुनावी रोडमैप नहीं, भविष्य की सुरक्षा चाहिए

पटवारी ने ओरछा में चल रही भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता आज भाजपा से अपने वर्तमान का हिसाब मांग रही है, लेकिन भाजपा भविष्य के चुनाव की रणनीति बनाने में व्यस्त है। भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति ने 2028 का चुनाव कैसे लड़ना है, इसका रोडमैप तो बना लिया, लेकिन प्रदेश की जनता पूछ रही है कि 2026 में मध्य प्रदेश को कैसे बचाया जाएगा? जनता को चुनावी रोडमैप नहीं, अपने वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चाहिए।

प्रदेश सरकार से पूछे सवाल

पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'प्रदेश कार्यसमिति बैठक के बाद, प्रदेश भाजपा से सूबे की जनता पूछ रही है! कर्ज बढ़ रहा है, भाजपा का समाधान क्या है? अपराध बढ़ रहे हैं, कानून-व्यवस्था पर आत्ममंथन क्यों नहीं? करप्शन-कमीशनखोरी पर, भाजपा का "आपराधिक" मौन क्यों है? युवा नौकरी मांग रहा है! भाजपा बेशर्मी से Gen-Z से वोट मांग रही है! मप्र का किसान संकट में है! उसकी आय, फसल, लागत पर चर्चा क्यों नहीं? महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं! BJP उनकी सुरक्षा पर संकल्प क्यों नहीं लेती? एमपी की जनता बहुत परेशान है! निर्लज्ज भाजपा चुनावी रोडमैप बना रही है! प्रदेशवासियों, आज भाजपा की कार्यसमिति ने तय किया कि 2028 का चुनाव कैसे लड़ना है! जबकि मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, 2026 में प्रदेश कैसे बचाना है?

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Updated on:

31 Aug 2026 09:44 am

Published on:

31 Aug 2026 09:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 3000 कब दिए जाएंगे, एमपी में नई लाड़ली बहनों के लिए पंजीयन कब शुरू होंगे? सरकार से मांगा जवाब

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