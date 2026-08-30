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हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में फंसे एमपी के 4 लोगों से हुआ संपर्क, नेपाल से आया शुभ समाचार

Nepal Flood Tragedy : रायसेन के 6 में से 4 युवकों से संपर्क का दावा, नेपाल में अपर त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट में काम कर रहे दो युवक अभी लापता, बाढ़ में यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित
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भोपाल

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deepak deewan

Aug 30, 2026

नेपाल त्रासदी में फंसे रायसेन के 4 लोगों से संपर्क हुआ

नेपाल त्रासदी में फंसे रायसेन के 4 लोगों से संपर्क हुआ - photo credit: AI

Nepal Tragedy : नेपाल की आपदा में फंसे एमपी के कुछ लोगों से संपर्क स्थापित हो गया है। ये सभी रायसेन जिले के बताए जा रहे हैं। कलेक्टर अरुण शर्मा के अनुसार जिले के 6 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी जिनमें से 4 से सपंर्क हुआ है। हालांकि मंडीदीप के दो युवक अभी लापता बताए जा रहे हैं। इनके नाम विशेष राजपूत और हिमांशु शाक्या हैं। दोनों युवक कंपनी के काम से नेपाल गए थे। 4 दिनों से कोई बातचीत नहीं होने से विशेष राजपूत और हिमांशु शाक्या के परिजन आशंकित हैं। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है। इससे पहले ईशा फाउंडेशन से जुड़ीं विदिशा की स्वाती बागरेचा के भी लापता होने की सूचना मिली थी। वे 77 लोगों के साथ मानसरोवर गई थीं।

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से ही सुल्तानपुर निवासी विशेष राजपूत और मंडीदीप निवासी हिमांशु शाक्या लापता हैं। उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। दोनों युवक नेपाल में रासुवा स्थित एक कंपनी के जरिए काम कर रहे थे। 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ के बाद ही उनसे संपर्क टूट गया।

विशेष राजपूत और हिमांशु शाक्या, दोनों ही नेपाल के अपर त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट में तैनात थे

विशेष राजपूत और हिमांशु शाक्या, दोनों ही नेपाल के अपर त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट में तैनात थे। यह क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दोनों युवकों सहित एंड्रिट्ज हाइड्रो कंपनी के कई कर्मी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। चार दिनों से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गोहरगंज एसडीएम सीएस श्रीवास्तव ने बताया, परिजनों के अनुसार विशेष राजपूत और हिमांशु शाक्या लापता हैं। इन दोनों युवकों की जानकारी हाई लेवल पर भेज रहे हैं।

रायसेन कलेक्टर अरुण शर्मा ने जिले के 4 लोगों से संपर्क होने का दावा किया

इधर रायसेन कलेक्टर अरुण शर्मा ने जिले के 4 लोगों से संपर्क होने का दावा किया है। उनके अनुसार कुल 6 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही थी। सभी कंपनी कर्मचारी बताए जा रहे हैं। कलेक्टर अरुण शर्मा के अनुसार 4 कर्मचारियों से संपर्क स्थापित हो गया है, शेष 2 से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद से दोनों युवकों का परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ है। लापता युवक मंडीदीप की एक कंपनी के माध्यम से नौकरी करने नेपाल गए थे। यहां के रासुवा जिले में अपर त्रिशूली-1 हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। युवकों के परिजनों ने कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार से अपने बेटों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। नेपाल प्रशासन से भी दोनों युवकों के परिजन संपर्क करने की कोशिश रहे हैं।

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Updated on:

30 Aug 2026 12:30 pm

Published on:

30 Aug 2026 12:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में फंसे एमपी के 4 लोगों से हुआ संपर्क, नेपाल से आया शुभ समाचार

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