हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में फंसे एमपी के 4 लोगों से हुआ संपर्क, नेपाल से आया शुभ समाचार

Nepal Tragedy : नेपाल की आपदा में फंसे एमपी के कुछ लोगों से संपर्क स्थापित हो गया है। ये सभी रायसेन जिले के बताए जा रहे हैं। कलेक्टर अरुण शर्मा के अनुसार जिले के 6 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी जिनमें से 4 से सपंर्क हुआ है। हालांकि मंडीदीप के दो युवक अभी लापता बताए जा रहे हैं। इनके नाम विशेष राजपूत और हिमांशु शाक्या हैं। दोनों युवक कंपनी के काम से नेपाल गए थे। 4 दिनों से कोई बातचीत नहीं होने से विशेष राजपूत और हिमांशु शाक्या के परिजन आशंकित हैं। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है। इससे पहले ईशा फाउंडेशन से जुड़ीं विदिशा की स्वाती बागरेचा के भी लापता होने की सूचना मिली थी। वे 77 लोगों के साथ मानसरोवर गई थीं।