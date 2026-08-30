बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम, भोपाल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग द्वारा विंध्य-महाकोशल के सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में रविवार को भी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अगले दिन यानी सोमवार को भी सीधी, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और मैहर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले दो दिनों तक इस क्षेत्र में भारी वर्षा की गतिविधियां संभावित हैं। इनका विस्तार पन्ना और छतरपुर तक होने की संभावना है। इसके बाद एक और दो सितंबर को प्रदेश के सीधी, सतना, उमरिया, शहडोल, मंडला और डिंडौरी में अति भारी बारिश के आसार जताए गए हैं।