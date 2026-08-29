एमपी के 7 जिलों में होगी भारी बारिश, 4 दिन पूर्वी हिस्से में जमकर बरसेंगे बादल

हालांकि, प्रदेश में लगातार जारी बारिश के बावजूद इस मानसूनी सीजन का आंकड़ा अबतक सामान्य से कम ही रहा है। प्रदेश में अब तक फिलहाल 683.9 मिलीमीटर यानी 26.9 इंच बारिश दर्ज की गई है। जबकि सामान्य आंकड़ा 750.9 मिलीमीटर यानी 29.5 इंच है। इस हिसाब से ये औसत बारिश के आंकड़े से करीब 2.6 इंच कम है। इस हिसाब से प्रदेशभर में ये 9 फीसद कम है। इसमें पूर्वी हिस्से में बारिश 6 फीसद और पश्चिमी हिस्से में 12 फीसद कम है। वहीं, जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभागों में 19 फीसदी तक बारिश कम हुई है। हालांकि 18 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज होने से हर जिले की तस्वीर एक जैसी नहीं है।