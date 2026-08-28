मोहन यादव ने बताया सरकार का अगला मिशन, बोले- युवा सिर्फ मदद नहीं, अवसर और मंच चाहता है

MP Youth Mission- मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल की आधे से ज्यादा अवधि पार कर ली है। पत्रिका ने सवाल किया कि शेष अवधि के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं? तो डॉ. मोहन यादव ने कहा, मेरा यूथ मेरा मिशन। यूथ से ज्यादा से ज्यादा संवाद। उनकी समस्याओं पर बात। रोजगार के ठोस उपायों पर काम। रोजगार आधारित शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष फोकस के साथ आगे बढ़ेगी सरकार। हम केवल घोषणाओं की सरकार नहीं, बल्कि जमीन पर परिणाम देने वाली सरकार बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कृषि से भी युवा जुड़ें, उद्योग सिर्फ रोजगार ही नहीं दें, कौशल बढ़ाने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग भी दें। खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन जैसे हमारे पंपरागत व्यवसायों से भी युवा जुड़ें। नवाचारों के साथ, नई तकनीकों के साथ ऐसे व्यवसायों को बढाएं।

पत्रिका के राज्य संपादक पंकज श्रीवास्तव से हुई बातचीत के मुख्य अंश…।