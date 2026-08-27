भोपाल-इंदौर के बीच बनेगी 12 लेन चौड़ी रोड, 40 साल की जरूरत को देखते हुए सिग्नल-फ्री होगा सफर

प्रोजेक्ट के अनुसार रेतघाट से रोड शुरू होगी, जो खानूगांव तक आठ लेन के स्वरूप में पहुंचेगी। इससे खानूगांव रोड के बीच में आ जाएगा। यहां से इसे मौजूदा वीआइपी रोड से जोड़ेंगे। अभी की चार लेन रोड में दो लेन अतिरिक्त चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। ये लालघाटी से संतनगर की ओर लाऊखेड़ी से शुरू हो रहे एलिवेटेड लेन से बिल्कुल पहले तक होगी। यानी एक बार इस नई आठ लेन रोड पर लगने के बाद गाड़ी सीधे संतनगर को पार कर देगी।