Bhopal News : बिजनेसमेन समीर अग्रवाल ने सट्टे से की शुरुआत, 9 अरब की ठगी से लंदन में खोला ऑफिस

Sameer Agrawal : सागा ग्रुप का सीएमडी समीर अग्रवाल एमपी के एक छोटे से गांव में रहता था। उसने विभिन्न राज्यों में शेल कंपनियों का जाल बिछाया। कई गुना रिटर्न का झांसा देकर लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ली। करीब 9 अरब रुपए का चूना लगाकर समीर अग्रवाल दुबई भाग गया। खास बात यह है कि सागा समूह के कर्ताधर्ता के रूप में उसने लंदन में भी ऑफिस खोल लिया था। 2 साल पहले कंपनी द्वारा सभी लीडर्स को भेजे गए मैसेज से इस बात का खुलासा हुआ।