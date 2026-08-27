MP News : ऑनलाइन शॉपिंग में फर्जीवाड़े की ‘महासेल’, तभी तो पांच साल में 20 लाख शिकायतें

MP News : ऑनलाइन शॉपिंग ने बाजार को हमारे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा दिया है, लेकिन सुविधा के साथ नकली सामान और साइबर ठगी का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। नामी ब्रांड के मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और जूतों के नाम पर ग्राहकों को नकली या ब्रांड से मिलते-जुलते नाम वाले उत्पाद भी भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सामने आए कई मामलों में लोग असली ब्रांड या बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हू-ब-हू कॉपी (फर्जी वेबसाइट) पर भुगतान कर ठगे जा रहे हैं तो थर्ड पार्टी सेलर फर्जी उत्पाद बेच रहे हैं।