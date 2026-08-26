पीएम नरेंद्र मोदी ने दी घटाने की सलाह, एमपी के मंत्रियों ने बढ़ा दिया कारों का काफिला

MP Ministers :केन्द्र और राज्य सरकार फिजूलखर्ची रोकने और मितव्ययिता अपनाने के लिए कह रही हैं। वित्तीय प्रबंधन को संभालने के लिए विभागों को कई गतिविधियां प्रतिबंधित करने सहित कुछ निर्देश जारी किए थे, लेकिन इनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक विभागों में न तो व्हीकल पूलिंग शुरू हुई है और न लग्जरी कार्यक्रमों पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई मंत्रियों ने अपना काफिला कम करने के साथ पायलट वाहन हटा दिया था लेकिन अब फिर से माननीयों के आगे पायलट फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। कई सरकारी कार्यक्रम भी धड़ल्ले से महंगे होटलों में आयोजित किए जा रहे हैं।