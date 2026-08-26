Bhopal news: मिलाद-उन-नवी पर दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक कई रास्ते बंद, डॉयवर्जन प्लान जारी

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में मिलाद-उन-नवी के चलते पहला जुलूस मंगलवारा और दूसरा अशोका गार्डन क्षेत्र से निकाला जाएगा। सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगरीय यातायात पुलिस भोपाल ने दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। इस दौरान चल समारोह के मार्गों पर सभी मध्यम, भारी मालवाहक वाहनों और सिटी बसों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर आप दिन में घर से निकलने का प्लान बना रहे है तो ट्रफिक व्यवस्था देखकर घर से बाहर निकलें।