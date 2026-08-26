एमपी के 3 जिलों में होगी अति भारी बारिश, IMD का तीन दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट

MP Weather Update : इन दिनों मध्य प्रदेश के लगभग पूरे इलाकों में मानसून सक्रिय है। यही कारण है कि, इस बार राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने सूबे के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य इलाकों में आगामी 3 दिन अलग अलग इलाकों में अति भारी से लेकर भारी और मध्यम बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। इनमें भिंड, दतिया और सागर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं, विभाग ने अधिक प्रभावित इलाकों में आमजन से सतर्क रहने की अपील की है।