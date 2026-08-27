बुजुर्ग दंपती 96 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, आंध्रप्रदेश से ट्रैप कर भोपाल तक किया पीछा, 22 लाख ठगे

वहीं, शहर के टीटी नगर थाना इलाके में ग्रीन गैस कनेक्शन दिलाने के नाम पर एक दुकानदार से 2.10 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 43 वर्षीय आयुष कपूर सीआइ हाउस, माता मंदिर के पास रहते हैं और उनकी कलर पेंट की दुकान है। वह आगरा से ग्रीन गैस का कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान 20 अगस्त को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को ग्रीन गैस कंपनी का कर्मचारी बताया और कनेक्शन के नाम पर एक लिंक भेजा। आयुष ने लिंक पर जानकारी भर दी। इसके बाद आरोपी ने 13 रुपए जमा करने को कहा। ट्रांजेक्शन सफल न होने पर आरोपी ने दूसरे खाते से पैसे डालने को कहा। कुछ देर बाद दोनों खातों से 5-6 ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 2,10,823 रुपए कट गए। मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज मिलने के बाद आयुष को ठगी का पता चला।