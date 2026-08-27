MP Weather : 17 जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट, भोपाल में गिर सकती है बिजली

MP Weather update :मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बीती शाम से भोपाल समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं, मौसम विभाग ने आज गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। विषेशकर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में आने वाले 17 जिलों में इसका अधिक असर दिखाई देगा। इसके अलावा, कई जिलों में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा, कई जिलों में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।